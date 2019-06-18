Житель Гродно ограбил девушку из-за жажды

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно так хотел пить, что решил ограбить случайную прохожую. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1976 года рождения на улице Врублевского с применением насилия отобрал у проходившей мимо девушки пакет с бутылкой пива. Позже он пояснил, что его одолела жажда.

"Пострадавшая обратилась в милицию. Личность подозреваемого установили. Как оказалось, ранее он к уголовной ответственности не привлекался", - рассказали в милиции.

Сейчас же в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".-0-