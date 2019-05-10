10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Ивановского района нашел в колодце обрез ружья и боеприпасы, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
"Житель деревни Мотоль обратился в милицию 7 мая и рассказал, что во время чистки колодца во дворе обнаружил обрез ружья со следами коррозии, а также три патрона с картечью. Как данная находка оказалась в колодце, сельчанин не знает. Со слов мужчины, участок он купил несколько лет назад - ранее он принадлежал другому человеку", - рассказала Татьяна Коток.
По данному факту сотрудниками Ивановского РОВД проводится проверка. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз установят, пригодно ли ружье для стрельбы и относятся ли патроны к боеприпасам.-0-
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