Житель Минского района убил незнакомца из-за разбитого планшета

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Минского района, обвиняемого в убийстве и незаконных действиях с психотропами. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 29 июня 2018 года на остановке в агрогородке Большевик Минского района было обнаружено тело 58-летнего мужчины с многочисленными повреждениями. Потерпевший проживал в Минске и работал сантехником в местной организации.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан молодой человек. По материалам следствия, потерпевший с фигурантом дела ранее знакомы не были. Они встретились, когда 19-летний парень сидел на остановке и распивал пиво. Согласно его показаниям, между ним и мужчиной произошел словесный конфликт из-за планшета, разбившегося после падения со скамейки, на которую присел пьяный погибший. Во время конфликта обвиняемый избил его руками и ногами, потом ушел домой.

Фото УСК по Минской области

При анализе материалов, характеризующих личность обвиняемого, было установлено, что он состоит на учете у врача-нарколога: парень ранее привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя и токсических веществ. Так, в мае 2018 года молодой человек с галлюцинациями был доставлен в больницу из-за употребления особо опасного психотропного вещества. Накануне он приобрел его через интернет-магазин. Закладку с альфа-PVP массой не менее 0,0627 г он забрал в Минске, привез домой, где употребил часть содержимого.

При расследовании убийства допрошены свидетели, получены результаты исследований по изъятым вещественным доказательствам. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить, в принудительных мерах лечения не нуждается.

Молодой человек вину признал, его действия квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса), и незаконный оборот психотропных веществ (ч.1 ст.328 Уголовного кодекса).

С начала предварительного расследования к подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-