Житель Волковыска вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отсидевшего за наркотики 27-летнего жителя Волковыска вскоре после освобождения задержали за торговлю марихуаной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В 2015 году молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Совсем недавно он освободился из мест лишения свободы.

Через некоторое время молодой человек вновь попал в поле зрения правоохранителей. При расследовании уголовного дела сотрудникам отдела наркоконтроля противодействия торговле людьми Волковысского РОВД стало известно о факте сбыта опасного наркотического средства.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Выводов не сделал и вновь принялся за старое. На участке у дома своей умершей бабушки он обнаружил дикорастущую коноплю. Подозреваемый срезал растение, одну часть оставил для сушки, а из другой сварил наркотик. 50 мл жидкости, содержащей в своем составе опасное наркотическое средство марихуану, он сбыл", - рассказали в пресс-службе УВД.

Подозреваемый задержан.-0-