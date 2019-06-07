Жительница Гродно лишилась $3,4 тыс. при попытке заработать на торгах в интернете

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно на протяжении нескольких лет участвовала в сетевых торгах. Виртуально она получала прибыль, а в реальности потеряла $3,4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.
Брокерской деятельностью женщина занималась с 2017 года. "Для этого на одном из сайтов она создала личный кабинет и отправляла на него деньги. Общая сумма перевода составила $3,4 тыс. В квитанциях указано, что они перечислены в Сингапур, - рассказали в РОВД. - Получив прибыль, которая была перечислена в личный кабинет, гродненка решила ее обналичить. Но сделать ей это не удалось - вход в личный кабинет заблокировали, а средства заморозили".
В итоге женщина обратилась в милицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в крупном размере.
Участвуя в торгах, женщина общалась по Skype с представителями компании, которая проводит торги. Однако установить принадлежность этих иностранных номеров, как выяснили позже правоохранители, не представляется возможным. Сайт, проводивший торги, зарегистрирован на территории США и на официальные запросы не отвечает.
Милиция настоятельно рекомендует гражданам не перечислять деньги на неизвестные счета незнакомым лицам и фирмам и не верить обещаниям крупного выигрыша.-0-
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