Бран Старк из "Игры престолов" раскрыл секрет своего жуткого взгляда

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в сериале "Игра престолов", стал гостем шоу Джимми Киммела, где раскрыл секрет своего фирменного взгляда. Видео с передачей было размещено на
Уже после выхода первой серии восьмого сезона сериала "Игра престолов" пристальный взгляд с прищуром Брана Старка стал предметом многочисленных шуток. Интернет-пользователи начали создавать различные мемы, вставляя туда фото персонажа.
Как пояснил актер, секрет заключался в том, что из-за плохого зрения он почти ничего не видел на съемках, потому что не носил контактные линзы и очки.
Он также рассказал о том, что во время съемок актриса Софи Тернер сказала ему, что он смотрит "прямо в душу", на что Хемпстед-Райт пояснил, что не видит и ее тоже.
В интервью 20-летний артист также рассказал, что начал сниматься в "Игре престолов" в десять лет, поэтому проект длился на протяжении половины его жизни.-0-
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