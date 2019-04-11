Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

11 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Спустя 2-3 года роботы будут находиться в каждом доме, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на начальника отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании FujiSoft Incorporated Наоки Сугимото.

По словам разработчика, через 2-3 года робот станет обычным явлением в каждом доме. При этом уже сейчас роботы уверенно проникают в быт человека, выполняя различные функции.

Первыми профессиями, которые освоит искусственный интеллект, по мнению экспертов, станут оператор колл-центра, консультант инфоцентра, а также консьержи в домах и гостиницах.

По словам разработчика, человечество уже несколько раз переживало влияние прогресса, а в этом смысле развитие искусственного интеллекта - новый виток прогресса.

"Ведь и до сих пор прогресс менял жизнь человека. До появления компьютеров все писали руками. Когда появились компьютеры, многие вещи стали выполняться автоматически. Я думаю, что и сейчас будет так. Робот будет выполнять работу человека, но появятся новые области, где человек будет нужен и сможет работать. Изменится отрасль применения", - считает Сугимото.-0-