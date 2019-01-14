Marvel и Disney снимут сериал о супруге Тора

Компании Marvel и Disney в совместном сотрудничестве снимут сериал, посвященный бывшей валькирии, жене и соратнице Тора - Леди Сиф, сообщает Discussing Film.

На данный момент сериал находится на начальной стадии производства. Известно лишь то, что он будет состоять из шести или восьми эпизодов. А также то, что на его съемки выделено $100 млн.

Персонаж Леди Сиф впервые появился на страницах комиксов Marvel в начале 1960-х годов. Авторы комиксов Стэн Ли и Джек Кирби наделили Сиф сверхчеловеческой силой, устойчивостью ко всем болезням и ранениям, невероятной выносливостью, мастерством рукопашного боя.

Она также отлично владеет мечом, во всем и всегда поддерживает Тора, с которым познакомилась еще в раннем детстве, и сражается с ним плечо к плечу.