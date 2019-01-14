Marvel и Disney снимут сериал о супруге Тора

Компании Marvel и Disney в совместном сотрудничестве снимут сериал, посвященный бывшей валькирии, жене и соратнице Тора - Леди Сиф, сообщает Discussing Film.
На данный момент сериал находится на начальной стадии производства. Известно лишь то, что он будет состоять из шести или восьми эпизодов. А также то, что на его съемки выделено $100 млн.
Персонаж Леди Сиф впервые появился на страницах комиксов Marvel в начале 1960-х годов. Авторы комиксов Стэн Ли и Джек Кирби наделили Сиф сверхчеловеческой силой, устойчивостью ко всем болезням и ранениям, невероятной выносливостью, мастерством рукопашного боя.
Она также отлично владеет мечом, во всем и всегда поддерживает Тора, с которым познакомилась еще в раннем детстве, и сражается с ним плечо к плечу.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN