Медики: если таблетки не снижают давление – срочно проверяйте почки

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если таблетки не помогают привести артериальное давление в норму – это серьезный звонок. Все может обернуться летальным исходом, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово".
Медик обратила внимание, что гипертонический криз, хроническая гипертония может указывать на опасное заболевание почек – опухоль в надпочечнике. В таких случаях таблетки от давления человеку не помогают.
Кардиолог Герман Гандельман дополнил коллегу: во время гипертонического криза можно умереть, получить инсульт или задохнуться от отека легких. Чтобы избежать таких последствий, медики настоятельно рекомендуют обратиться к врачу при наличии проблем с давлением.-0-
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
Читайте также:
Ученые назвали самые вредные и полезные продукты при коронавирусе
Запрещено после 45 лет! Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться
Польза квашеной капусты. Плюс рецепты