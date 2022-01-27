Новый симптом омикрона – медики рассказали, как проявляется

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики из Великобритании назвали еще один симптом штамма коронавируса омикрон, на который жалуются пациенты. Речь идет о звоне или боли в ушах.
При появлении такого симптома как потеря слуха, боль в ушах, звон в ушах, головокружение специалисты советуют пройти тест на ковид и обратиться к врачу, пишет The Sun.
Ранее сообщалось, что кашель, повышенная температура, боль в горле, головная боль – основные симптомы штамма коронавируса омикрон. Они похожи на обычную простуду. Кроме того, медики перечислили четыре скрытых симптома при заражении омикрон.-0-
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