Ученые создали лекарство от шести видов рака

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Института исследования рака (Великобритания) создали инновационное лекарство, которое помогает в лечении шести видов рака. Об этом пишет медицинский журнал The Lancet .

Сообщается, что препарат уже прошел клинические испытания и был признан эффективным средством в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ему уже дали название "троянский конь"(TV- tisotumab vedotin).

Ученые пришли к такому названию, описывая принцип воздействия вещества на раковые клетки. TV вводится внутривенно.

В первом этапе клинических испытаний приняли участие почти 150 онкологических больных из Бельгии, Великобритании, Дании, США и Швеции. Препарат испытали на пациентах, страдающих от самых распространенных и агрессивных форм рака на последней стадии заболевания, которым не помогли общеприменимые методы лечения.

Наиболее успешно лекарство проявило себя у людей, страдающих онкозаболеваниями шейки матки и мочевого пузыря: опухоль либо сокращалась в размерах, либо полностью переставала расти.

Также ученые сообщают, что препарат оказался действенным и в борьбе с раком легких, пищевода, матки и яичников, но не подействовал на пациентов с образованиями в простате.

У "троянского коня" есть определенные побочные действия: тошнота, повышенная усталость и кровотечения из носа.

Отмечается, что получив результаты первого этапа испытаний, еще до публикации статьи об инновации, ученые приступили ко второму этапу. В нем принимают участие несколько сотен неизлечимо больных пациентов.

По словам профессора Института исследования рака Джоана де Боно, исследователи считают, что препарат может оказаться эффективным и в борьбе с раком кишечника, поджелудочной железы, гортани и головного мозга.

По его мнению подобная терапия станет доступна пациентам ориентировочно через пять лет.-0-