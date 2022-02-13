Ученые выяснили, что привычка принимать ванну сокращает риск развития инсульта

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневные "ванные процедуры" снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек. Специалисты выяснили, что у тех, кто ежедневно принимал ванну риск сердечных и сосудистых заболеваний был на 28% ниже, а инсульта – на 26%, тем у тех, кто делал это менее двух раз в неделю. Такие данные опубликованы в журнале Heart.

Ученые объяснили это тем, что нахождение в теплой воде способствует расширению кровеносных сосудов, что влияет на снижение кровяного давления. Благодаря давлению воды на тело увеличивается объем крови, которая прокачивается сердцем, что повышает нагрузку на орган.-0-

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