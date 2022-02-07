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Калейдоскоп
07 февраля 2022, 09:27

Могут спровоцировать инфаркт. Медики назвали эти продукты

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колбасы, жирное мясо, мясные полуфабрикаты – медики перечисляют продукты, которые могут увеличить риск инфаркта. Речь идет в первую очередь о еде, которая содержит насыщенные жиры.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, при избыточном их употреблении, повышают уровень холестерина, что может стать причиной инфаркта. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова, пишет "Москва 24".

Кстати, чрезмерное употребление соли также увеличивает риск инфаркта. Соленая пища повышает артериальное давление. Не рекомендуют медики злоупотреблять и энергетическими напитками. В энергетиках содержится высокая доза кофеина, а чрезмерное их употребление может спровоцировать остановку сердца. Особенно опасно пить энергетические напитки с алкоголем, обращают внимание медики.-0-

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