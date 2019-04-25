Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гусь упал с дерева на девушку, которая находилась за рулем мотоцикла. Видеозапись произошедшего была размещена на YouTube .

Выяснилось, что инцидент произошел в китайской провинции Гуйчжоу.

На кадрах видно, как птица внезапно сорвалась с ветки и упала, задев девушку, которая ехала на мотоцикле. В результате она потеряла управление транспортным средством и ударилась головой об автомобиль.

Девушка была госпитализирована с диагнозом "сотрясение мозга". Полиции смогла обнаружить птицу и ее владельца. Хозяин птицы, забирая гуся, пообещал выплатить пострадавшей компенсацию.-0-