Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гусь упал с дерева на девушку, которая находилась за рулем мотоцикла. Видеозапись произошедшего была размещена на
Выяснилось, что инцидент произошел в китайской провинции Гуйчжоу.
На кадрах видно, как птица внезапно сорвалась с ветки и упала, задев девушку, которая ехала на мотоцикле. В результате она потеряла управление транспортным средством и ударилась головой об автомобиль.
Девушка была госпитализирована с диагнозом "сотрясение мозга". Полиции смогла обнаружить птицу и ее владельца. Хозяин птицы, забирая гуся, пообещал выплатить пострадавшей компенсацию.-0-
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