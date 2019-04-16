Видео корейской группы BTS побило рекорд YouTube по просмотрам

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корейская k-pop-группа BTS выпустила клип на новую песню. Она побила рекорд YouTube по просмотрам ролика за сутки, пишет Variety .

Клип на песню Boy With Luv был выложен на YouTube-канал корейского бой-бенда. За сутки видео посмотрели более 78 миллионов человек (на данный момент уже более 140 миллионов).

Музыкальный клип набрал 8 миллионов лайков и 343 тыс. дизлайков. Помимо этого пользователи оставили под видео почти 3 миллиона комментариев.

Предыдущи рекорд принадлежал южнокорейскому герл-бенду Blackpink. Их клип на песню Kill This Love набрал 56 миллионов просмотров за сутки.

Напомним, BTS это южнокорейский бой-бенд, появившийся в 2013 году. В состав группы входят семь парней: АрЭма, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука. В июле прошлого года группа сменила свой логотип и расшифровку названия на английском языке и стали называться Beyond The Scene.-0-