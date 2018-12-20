Влад Топалов показал новорожденного сына

20 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятого декабря Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в первый раз. Известная телеведущая родила мальчика в одном из медучреждений города Москвы.

Восемнадцатого декабря Топалов обрадовал подписчиков своего Instagram-аккаунта семейным видео: певец едет в машине с Региной и сыном в люльке. На кадрах семья поет и много смеется. Поклонники пары оценили видео и оставили множество добрых комментариев.-0-