Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:35 Беларусь и ЕАБР готовят перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности Экономика
14:33 Запрещенные кондитерские изделия продавались в Могилеве под новыми документами Регионы
14:31 В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше 100 патронов Происшествия
14:31 В Бресте можно будет оплатить проезд через Telegram или мобильный банк Регионы
14:28 Беларусь прорабатывает контракты на поставку в Кыргызстан крупных партий автобусов и электробусов Экономика
14:27 Петришенко: ЕАЭС стал инвестировать в Беларусь больше, чем ЕС Экономика
14:24 Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер Экономика
14:24 Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку Экономика
14:18 Гомельская область и Республика Саха подписали соглашение о сотрудничестве Регионы
14:10 В Гродненской области первым компонентом вакцины привиты 42% жителей Регионы
14:05 Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства Регионы
14:03 Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС Политика
14:02 ФОТОФАКТ: Студенты оборудуют мебелью кабинеты строящегося медицинского комплекса в Бресте Регионы
14:00 Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев В мире
13:54 Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде Происшествия
13:38 Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд В мире
13:38 В ТЛЦ представители МИД Ирана предложили своим гражданам вернуться домой Общество
13:38 БЖД с 12 декабря введет новый график движения поездов Общество
13:27 В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях Общество
13:20 Петришенко предложил включить в перечень интеграционных проектов ЕАЭС действующие успешные производства Экономика
13:18 Андрейченко: необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе Политика
13:15 Белорусский рубль на торгах 2 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:09 В Могилеве обустроят 46 катков и хоккейных коробок Регионы
13:08 Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ Политика
13:02 Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада Политика
13:02 Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию Экономика
13:01 Андрейченко: принятые на ВГС решения открыли новый этап союзного строительства Политика
12:58 Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси Происшествия
12:56 Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин Политика
12:52 Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан Политика
Все новости
Все новости
Политика
02 декабря 2021, 13:02

Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада

Во время заседания
Во время заседания

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя не отметить, что далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и в первую очередь США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество - санкциями, разрядка - гонкой вооружений, - сказал Владимир Андрейченко. - При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси яркое тому подтверждение".

Спикер отметил, польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. "Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ. Казалось бы, такого рода действия должны получить незамедлительную реакцию со стороны стран ЕС и США, считающими себя эталоном демократии. Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций. Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Беларуси стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается - вопрос риторический", - констатировал спикер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко сессии Союзное государство
Новости рубрики Политика
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
Андрейченко: необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе
Владимир Макей и Роберто Монтелла. Фото из твиттер-аккаунта МИД Беларуси Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ
Андрейченко: принятые на ВГС решения открыли новый этап союзного строительства
Вячеслав Володин Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин
Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан
Главное
Во время встречи Лукашенко: отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно
"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами
Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Топ-новости
Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции
Лукашенко о Путине: мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации
Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
Петришенко: в Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов
Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку
Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан
Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев
Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ
Губернатор: Астраханскую область с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения
В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях
За помощью к медикам за сутки обратились 89 беженцев из ТЛЦ
Пост-миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности пройдет в Беларуси 5-13 декабря
Снег и до -10°С ожидается в Беларуси в выходные
Юркевич: современные технологии позволяют "Белпочте" удерживать высокую планку
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.