Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя не отметить, что далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства. Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада и в первую очередь США жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество - санкциями, разрядка - гонкой вооружений, - сказал Владимир Андрейченко. - При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси яркое тому подтверждение".

Спикер отметил, польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. "Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ. Казалось бы, такого рода действия должны получить незамедлительную реакцию со стороны стран ЕС и США, считающими себя эталоном демократии. Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций. Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что под завесой этого кризиса к западным границам Беларуси стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение. "Зачем это делается - вопрос риторический", - констатировал спикер.-0-