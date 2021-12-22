Андрейченко: политика Запада в отношении Беларуси ничем не лучше того, что творили нацисты 80 лет назад

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика Запада в отношении Беларуси ничем не лучше того, что творили нацисты 80 лет тому назад, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим итогом сессии стало принятие пакета бюджетных законопроектов. Принципиально то, что мы сохранили социальную направленность бюджета, создав необходимые предпосылки для выполнения государством своих обязательств перед гражданами. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, будут работать на повышение роли национального бизнеса в решении общегосударственных задач, финансировании важнейших социальных проектов и развитии промышленного потенциала страны. Особое внимание на сессии было уделено укреплению национальной безопасности и защите исторической правды. Ведь в нравственном смысле современная политика коллективного Запада в отношении Беларуси ничем не лучше того, что творили нацисты и их пособники на нашей земле 80 лет тому назад", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, одним из ответов на эту угрозу и стало принятие законопроектов, устанавливающих уголовную ответственность за призывы к санкциям против Беларуси и отрицание геноцида белорусского народа.

"Огромную роль в поддержании народного единства и связи поколений играют образование и культура. Поэтому вопросы патриотизма и воспитания активной гражданской позиции были ключевыми при принятии Кодекса об образовании. С таких же позиций нужно будет работать и над поправками в законы по вопросам культуры. Мы должны привлечь внимание общественности к проблеме сохранения национального историко-культурного наследия", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что в целом задачи депутатского корпуса на перспективу будут определены в Послании главы государства белорусскому народу и парламенту. "Однако уже сегодня у нас формируется достаточно объемная программа законотворческой деятельности. Необходимо завершить работу над проектами законов об изменении Гражданского кодекса, о лицензировании, об ипотеке, о рынке ценных бумаг, о борьбе с коррупцией. Запланирована также корректировка Банковского и Трудового кодексов, законов о государственно-частном партнерстве и о противодействии монополистической деятельности. Самая серьезная работа предстоит по подготовке проекта принципиально нового кодекса, который комплексно урегулирует вопросы гражданского и хозяйственного судопроизводства. Все эти документы профильным комиссиям следует рассматривать сквозь призму реализации программы социально-экономического развития до 2025 года, внимательно сверяя предлагаемые нормы с реальными потребностями регионов, субъектов хозяйствования и наших избирателей", - добавил он.-0-