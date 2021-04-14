Беларусь и Азербайджан подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны подписали несколько документов о развитии сотрудничества в различных сферах, передает корреспондент БЕЛТА.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заключило меморандум о взаимопонимании с Агентством пищевой безопасности Азербайджана о сотрудничестве в области ветеринарии.
Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в энергетической сфере подписали руководители министерств энергетики.
Еще один меморандум заключен между белорусским Национальным агентством по туризму и Государственным агентством по туризму Азербайджана.
Кроме того, дистанционно подписан меморандум о взаимопонимании между концерном "Белнефтехим" и компанией SOCAR.-0-