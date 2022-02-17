Беларусь и Турция обсудили гуманитарное сотрудничество между столицами

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак провел встречу с главой муниципалитета города Анкара Мансуром Явашем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве.

"Собеседники обсудили представляющую взаимный интерес тематику гуманитарного сотрудничества между столицами Беларуси и Турции в рамках побратимских связей, - рассказали в белорусской дипломатической миссии. - Кроме того, были рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Турцией".

Турецкая Республика стала первым зарубежным государством, признавшим государственную независимость Республики Беларусь. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 25 марта 1992 года. В 2022 году Беларусь и Турция отметят 30-летие установления дипломатических отношений. В 1992 году открыто посольство Турецкой Республики в Республике Беларусь с резиденцией в Минске, в 1997 году - посольство Республики Беларусь в Турецкой Республике с резиденцией в Анкаре.-0-