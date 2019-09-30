Беларусь и Вьетнам согласовали пути расширения инвестиционного сотрудничества

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам подтвердили обоюдное стремление развивать сотрудничество по всем направлениям возможного взаимодействия и согласовали пути дальнейшего расширения инвестиционного присутствия, включая создание и развитие совместных предприятий на территориях двух стран. Эти вопросы обсуждались во время визита во Вьетнам правительственной делегации Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Игорь Ляшенко встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, заместителем премьер-министра Выонг Динь Хюэ, руководством Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, заместителем председателя Народного комитета Ханоя, а также представителями Вьетнамской академии наук и технологий. Глава белорусской делегации обсудил с партнерами широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, сделав акцент на развитии торгово-экономических связей. Вице-премьер отметил готовность увеличивать поставки белорусской автомобильной и карьерной техники на местный рынок, а также предложил рассмотреть возможность совместной сборки новейших разработок городского пассажирского транспорта в Ханое.

Белорусская делегация приняла участие в торжественном открытии завода по сборке автотехники МАЗ в провинции Хынгйен. Запуск сборочного завода в эксплуатацию является началом большого пути по освоению белорусской техникой масштабного рынка стран Юго-Восточной Азии, заявил во время церемонии Игорь Ляшенко. "Именно поэтому перед нами стоят амбициозные задачи по организации бесперебойного функционирования предприятия, его расширения и дальнейшего развития. В планах освоение выпуска новых моделей грузовых автомобилей, налаживание производства специального транспорта, а также полноформатная локализация автотехники МАЗ во Вьетнаме. При этом мы рассматриваем Вьетнам как самую перспективную площадку и ворота на рынок стран АСЕАН", - сказал он.

Завод по сборке грузовиков МАЗ открылся во Вьетнаме В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, замминистра промышленности Александр Огородников и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович.

Вице-премьер отметил, что при проектировании завода учитывались самые последние дизайнерские наработки и новаторские подходы. Производственная мощность завода составляет 3 тыс. грузовых автомобилей в год. На заводе уже сейчас работает около 30 человек, а при полной загрузке производственного цикла это количество значительно вырастет. Общий объем инвестиций в проект составил примерно $10 млн.

По итогам рабочего визита правительственной делегации во Вьетнам подписаны программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2020-2021 годы, а также меморандум о сотрудничестве между УП "Белорусский нефтяной торговый дом" и компанией Vietnam Rubber Group (VRG) на поставку натурального каучука для нужд ОАО "Белшина". Заключены контракты, в том числе на поставку во Вьетнам машинокомплектов грузовых автомобилей МАЗ.-0-