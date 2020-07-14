Беларусь озабочена продолжающейся эскалацией на азербайджано-армянской границе - МИД

14 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Республика Беларусь с глубокой озабоченностью констатирует продолжающуюся эскалацию обстановки на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Все конфликты должны разрешаться исключительно мирным путем, при помощи переговоров и иных международно признанных инструментов, - отмечается в заявлении. - Применение силы может лишь усугубить ситуацию. Призываем стороны придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам".

Беларусь надеется, что Баку и Ереван восстановят прямой диалог, проявят свойственные обоим народам мудрость и благоразумие, осознавая ответственность за стабильность во всем регионе. "Также рассчитываем, что все дружественные Азербайджану и Армении страны используют свой авторитет для деэскалации ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.-0-