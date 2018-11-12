Беларусь приняла участие в открытых дебатах Совбеза ООН

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН, посвященных укреплению принципов многосторонности в целях поддержания международного мира и безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Обсуждение прошло под председательством Китайской Народной Республики и затронуло ряд актуальных проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир: эффективность мер реагирования в рамках ООН на возникающие конфликты, роль коллективных действий в поддержании стабильности и безопасности, преодоление "кризиса доверия" между странами.

Валентин Рыбаков выступил с комментариями о необходимости неукоснительно следовать принципам многосторонности в международных отношениях, что является залогом взаимопонимания и уважения, а также подчеркнул вклад Республики Беларусь в поддержание региональной безопасности, в том числе на основе содействия переговорному процессу по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.-0-