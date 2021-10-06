Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за установление устойчивых контактов между различными интеграционными объединениями для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время выступления на общеполитической дискуссии высокого уровня Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает БЕЛТА.

"Беларусь выступает за установление устойчивых контактов и обмен наилучшими практиками между различными интеграционными объединениями в целях достижения ЦУР и противодействия пандемии COVID-19", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что пандемия COVID-19 снизила темпы роста мировой экономики и международной торговли, вскрыла уязвимость производственно-сбытовых цепочек, замедлила достижение Целей устойчивого развития. Тем не менее, обратил внимание дипломат, по оценкам международных экспертов, сегодня уровень прогресса Беларуси по достижению ЦУР составляет почти 80%. В рейтинге Целей устойчивого развития Беларуси принадлежит 24-е место, в Индексе человеческого развития Беларусь заняла 53-е место, сохранив за собой место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

По мнению Владимира Макея, интеграционная тема должна стать важным направлением в деятельности ЮНКТАД как новое измерение многосторонности в международной повестке дня.-0-