Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств - Савиных

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты не будут сокращать контакты с парламентами западных государств, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялось заседание Совета Палаты представителей, на котором также рассмотрены межпарламентские контакты на второе полугодие.

"Мы планируем расширять наш диалог со всеми группами по связям с парламентами зарубежных стран. Мы не будем сокращать контакты и с парламентами западных государств. Но, вне всякого сомнения, будем прежде всего направлять усилия на взаимодействие с теми коллегами, которые готовы нас слышат, воспринимать, готовы обсуждать реальную ситуацию в Беларуси и нашу позицию", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, депутаты также планируют расширить контакты с оппозиционными партиями, которые находятся в парламентах западных государств, но при этом не разделяют позицию правящих партий в отношении Беларуси. "По нашим данным, поддержка таких партий по разным странам составляет от 10 до 30%. Это говорит как минимум о том, что десятки миллионов человек не разделяют официальную позицию Европейского союза в отношении нашей страны. Мы также будем усиливать работу и по другим направлениям, в которых парламент может добавить какую-то результативность к традиционным направлениям взаимодействия. Прежде всего речь идет, конечно же, о взаимодействии в сфере образования и научного сотрудничества", - отметил парламентарий.

Андрей Савиных добавил: "Сегодня мы видим, что европейские структуры не готовы к конструктивной оценке реальных событий. Их позиция политизирована и лишена рациональности и даже здравого смысла. Один из принципов внешней политики Беларуси - вести диалог, чего бы нам это не стоило. Мы будем продолжать, рассчитывая, что рано или поздно здравый смысл и принципы мирного соседского взаимодействия победят даже в этих непростых условиях".-0-