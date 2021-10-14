Главы стран ЕАЭС отметили важность технологической трансформации в контексте климатической повестки

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы государств Евразийского экономического союза отметили важность технологической трансформации в контексте климатической повестки. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, комментируя принятое сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов по климатической повестке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принято важное заявление по вопросам сотрудничества в рамках климатической повестки, сейчас это актуальная тематика для всего мира, - сказал министр ЕЭК. - Проблемы окружающей среды, и в частности глобального потепления, - это то, что тревожит и является вызовом столетия. Кроме того, главы государств отметили важность решения задач технологической трансформации, которая связана с энергопереходом. Конкретные темы достаточно многочисленны: это и обмен технологиями, их доступность, это и развитие различных зеленых видов энергии и низкоуглеродной энергии, включая водородные проекты, атомную энергетику, гидрогенерацию".

По словам Андрея Слепнева, речь шла и о других технологических решениях в самых разных сферах: в транспорте, ЖКХ, сельском хозяйстве. Много уделено внимания выработке практического инструментария сотрудничества государств ЕАЭС в сфере углеродной повестки. "Это касается и учета эмиссий, и поддержки климатических проектов, нацеленных на сокращение выбросов и их поглощение", - уточнил он.

"Отдельная тема - трансграничное сотрудничество в данной сфере и вопросы обращения углеродных единиц. Мы также провели большую дискуссию относительно дальнейшей работы на внешних площадках", - добавил министр ЕЭК.

Как сообщалось БЕЛТА, в заявлении главы государств подтвердили намерение внести конструктивный вклад в работу 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и призвали завершить формирование правил реализации Парижского соглашения, в том числе в части рыночных механизмов сотрудничества на основе инклюзивности, широкого доступа к создаваемым механизмам, недискриминации и эффективности сокращений выбросов и поглощений парниковых газов.

"Подчеркиваем важность широкого международного обмена и недискриминационного использования технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и низкоуглеродное развитие, эффективное и рациональное использование ископаемых источников, атомной энергии и гидрогенерации, низкоуглеродного транспорта, внедрения водородных технологий, возобновляемых источников энергии, энергоэффективных подходов и технологий в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", - говорится в заявлении.

Страны ЕАЭС также считают необходимым двигаться к взаимному международному признанию механизмов обращения углеродных единиц, образованных в результате реализации климатических проектов, а также систем подтверждения происхождения электрической энергии.

Отдельно главы государств отметили необходимость использовать значительный потенциал цифровых платформ в реализации климатической повестки.

Лидеры стран ЕАЭС заявили о намерении развивать экономическое сотрудничество по климатической повестке, в том числе для достижения целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН, включая формирование необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС.

"Выражаем уверенность, что экономическое сотрудничество государств - членов ЕАЭС в рамках климатической повестки станет важным вкладом в международные усилия по борьбе с изменением климата и обеспечение устойчивого развития", - подчеркивается в заявлении.-0-