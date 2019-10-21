Кандидаты в депутаты намерены провести более 4 тыс. массовых мероприятий

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 21 октября, кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, их доверенные лица подали 129 уведомлений о проведении 4191 массового мероприятия. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Наибольшую активность проявляют столичные претенденты на места в парламенте. Они планируют провести более 2,8 тыс. массовых мероприятий. В Гомельской области кандидаты заявили о намерении организовать более 760 собраний вне помещений, митингов, пикетов, в Гродненской - более 360. В тоже время в Витебской и Могилевской областях пока не подано ни одного уведомления.

Сейчас в Беларуси проходит предвыборная агитация. В нее включились 560 кандидатов в депутаты. Сегодня стартовали их выступления на радио и телевидении.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.-0-