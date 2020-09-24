Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране.
"Китайская сторона всегда уважает путь развития, выбранный белорусским народом исходя из своих национальных условий, и твердо поддерживает усилия белорусской стороны в обеспечении национальной независимости‚ суверенитета, безопасности и развития", - подчеркнул Цуй Цимин.
Посол также продолжил: "Мы верим, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь восстановит политическую стабильность и социальное спокойствие".
Цуй Цимин заявил, что Китай готов продолжить продвигать углубление белорусско-китайских отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять двусторонние связи в различных областях на благо двух стран и народов.-0-