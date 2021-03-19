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19 марта 2021, 19:32

Китай в экстремальных условиях 2020 года уверенно вышел на траекторию восстановления - Снопков

Николай Снопков. Фото из архива
Николай Снопков. Фото из архива

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай в экстремальных условиях 2020 года успешно противостоял вызовам и уверенно вышел на траекторию восстановления, став единственной из крупнейших держав, чья экономика сохранила положительную динамику. Важность этого отметил первый вице-премьер Николай Снопков, выступая сегодня на открытии фотовыставки "Стремление к лучшей жизни - достижения Китая в борьбе с бедностью" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год был переполнен вызовами для каждой страны: пандемия, природные катаклизмы, экономический кризис, сбой международных производственно-сбытовых цепочек, закрытие границ и локдаун, - подчеркнул Николай Снопков. - В этих экстремальных условиях Китай смог противостоять вызовам и уверенно выйти на траекторию восстановления, став единственной из крупнейших мировых экономик с положительной динамикой экономического роста (рост ВВП 2,3%). Китай восхищает мудростью, сплоченностью, трудолюбием и дисциплинированностью своего народа".

Первый вице-премьер обратил внимание, что цель побороть абсолютную бедность была поставлена председателем КНР, генеральным секретарем КПК Си Цзиньпином. Китай завершил 2020 год полной ликвидацией бедности. "Безусловно, в этом важна роль Компартии Китая во главе с Си Цзиньпином. Китайский опыт борьбы с бедностью весьма ценен не только в страновом масштабе, но и в мировом. По оценке Всемирного банка, на долю Китая приходится три четверти глобального сокращения бедности, - сказал Николай Снопков. - Две недели назад на открытии 4-й сессии Всекитайского собрания Народных представителей премьер Ли Кэцян представил доклад о работе правительства. В числе основных приоритетов данной работы - обеспечение занятости населения. Занятость - это глубинное понимание экономического роста и наряду с развитием образования, медицины и инноваций формирует качественный рост благосостояния населения. Китай уверенно достигает цели построения среднезажиточного общества".

На представленной посольством КНР в Беларуси фотовыставке отражена история успеха Китая в ликвидации бедности. Во время мероприятия был также показан документальный фильм, рассказывающий о сложном процессе преодоления бедности в Китае и больших достижениях страны на этом пути.-0-

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