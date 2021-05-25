Клишевич: правительство Латвии во враждебную деятельность вовлекают США и Великобритания

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические шаги, направленные на поддержку белорусских оппозиционных группировок и санкционного давления против нашей страны, фактически являются враждебной деятельностью со стороны Латвии. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, комментируя инцидент в Риге, связанный с заменой государственного флага Беларуси на бело-красно-белую символику.

"С исторической точки зрения, латвийские официальные лица не имеют никакого права даже брать в руки бело-красно-белую символику. Напомню, она использовалась немецкими оккупационными властями на территории рейхскомиссариата Остланд (1941-1944), который в свою очередь имел административную столицу в Риге. Таким образом, вывешивание бело-красно-белого флага является циничной провокацией, призванной продемонстрировать несамостоятельность суверенного белорусского государства и его формальную подчиненность внешним оккупационным структурам", - считает Сергей Клишевич.

При этом парламентарий напомнил, что современная Латвия считает себя государством - преемником межвоенного авторитарного политического режима, отрицает прошлое советской Латвии, законодательно запрещает советскую символику и героизирует деятельность национальных формирований СС, которые применялись в том числе на территории оккупированной Беларуси.

"В этом свете политические шаги, направленные на поддержку белорусских оппозиционных группировок или санкционного давления, фактически являются враждебной деятельностью, в которую правительство Латвии вовлекают в первую очередь США и Великобритания. Однако уверен, это никак не отвечает интересам жителей Латвии, которые хотели бы мирных и добрососедских отношений с Республикой Беларусь", - подытожил депутат.-0-