Комиссия Парламентского собрания обсудит в Минске проект бюджета СГ на 2020 год

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект бюджета Союзного государства на 2020 год будет рассматриваться 25 октября в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентариям будет представлена информация о проекте декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и о ходе реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, - отметили в пресс-службе. - Депутатами будут подведены итоги проведения мероприятий Союзного государства в 2019 году, обсуждены перспективные направления работы комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам в 2020 году, а также рассмотрены вопросы деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании".

Перед началом заседания состоится встреча депутатов Парламентского собрания и руководства администрации Ленинского района Минска.

В работе комиссии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства и Молодежной палаты при Парламентском собрании, руководство администрации Ленинского района Минска.-0-