Лавров о миграционном кризисе: Литва и Польша наслаждаются собственной крутостью

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ситуации с мигрантами Литва и Польша наслаждаются собственной крутостью, ощущая величие и безнаказанность. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества или какого-то иного участия в этих дискуссиях, - сказал Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы. - Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию как стоящую за этими событиями в Беларуси страну. Я считаю, что это проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе".

"То, что Беларусь предлагала неоднократно уже на нынешнем этапе этой ситуации на границе проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, никоим образом в публичной риторике не упоминается, - указал глава МИД РФ. - Точно так же, как было отвергнуто предложение Президента Александра Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом Ryanair приступить к консультациям, категорически никто этого не услышал".

Сергей Лавров подчеркнул, что другого выхода для решения проблемы, кроме переговоров с белорусской стороной, не существует. "Я думаю, что другого выхода, как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, просто не существует. Но таковы у нас европейские партнеры. Они должны и на себя оборотиться, потому что там есть на что посмотреть", - заявил глава МИД РФ.-0-