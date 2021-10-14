Лавров: Россия готова вместе с Беларусью твердо пресекать попытки вмешательства во внутренние дела

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова вместе с Беларусью твердо пресекать попытки вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любые факты вмешательства кого бы то ни было в чьи бы то ни было внутренние дела прямо противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, и надо твердо пресекать подобные попытки. Мы готовы это делать и с нашими белорусскими соседями, и с другими нашими союзниками и стратегическими партнерами", - подчеркнул Сергей Лавров.-0-

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Фото Павла Орловского