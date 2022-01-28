Лавров: ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружество

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружество. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российский радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще когда Содружество создавалось, в его Уставе было записано, что среди органов Содружества будет комиссия по правам человека, - напомнил Сергей Лавров. - И как-то до этого не доходили руки: на первых порах считали, что это все вообще так просто, чтобы Запад видел, что у нас тоже правами человека занимаются. Но последние несколько лет мы поставили вопрос, чтобы все-таки эту уставное положение материализовать. И есть общее согласие начать работу такой комиссии. И есть общее понимание, что мы будем прежде всего заниматься вопросами прав человека на пространстве СНГ, чтобы суждение о состоянии прав человека на пространстве Содружества выносили мы сами, все страны СНГ. А не какие-то там западные структуры или структуры наподобие Европейского суда по правам человека, который уже давным-давно утратил, по-моему, способность опираться на принципы правосудия и политизирует свои решения с каждым годом и с каждым шагом все больше".

Глава МИД России отметил, что все страны СНГ согласны с такой позицией. "Мы должны более активно, более открыто в рамках СНГ обсуждать проблемы прав человека", - подчеркнул он.-0-

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