Любые антикризисные инициативы должны быть согласованными и не затрагивать аспекты национального суверенитета - Лавров

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Любые многосторонние антикризисные инициативы должны носить согласованный характер и не затрагивать аспекты национального суверенитета. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на онлайн-конференции высокого уровня "Использование потенциала межрегиональной интеграции для достижения Целей устойчивого развития", организаторами которой являются Беларусь, Барбадос и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мир стоит перед множеством вызовов. Негативное воздействие пандемии коронавируса на глобальную политико-социальную ситуацию усугубляется политическими факторами - ростом конфронтации, центробежными тенденциями многосторонней торговли, злоупотреблением протекционистскими мерами, применением нелигитимных односторонних ограничений, - отметил Сергей Лавров. - Происходит эскалация различных противоречий между государствами, что грозит самыми серьезными последствиями для мировой экономики. Мы являемся свидетелями фрагментации и разрушения устоявшихся трансграничных цепочек кооперационных связей".

Он обратил внимание, что наносится ущерб благосостоянию граждан, подрываются перспективы глобального перспективного роста, а значит - возможности эффективной реализации задач, предусмотренных в том числе повесткой дня в области устойчивого развития.

По мнению российского министра, выбор площадки ЮНКТАД для обсуждения этих острых вопросов представляется оправданным. "Актуальность такого мероприятия продиктована подготовкой предстоящей министерской конференции ЮНКТАД, в числе одной из важнейших задач которой видится формирование широкой объединительной глобальной повестки дня по вопросам торговли и развития на ближайшую перспективу, - сказал он. - Мы убеждены, что только четкое следование согласованным в рамках Всемирной торговой организации многосторонним торговым правилам, отказ от протекционистских мер, максимально широкий учет коллективных интересов позволит мировому сообществу эффективно бороться с глобальными угрозами".

"При этом любые многосторонние антикризисные инициативы должны носить согласованный характер и не затрагивать аспекты национального суверенитета, реализовываться при координирующей роли ООН, - уверен министр иностранных дел. - Россия поддерживает реализацию Повестки-2030, принятие которой стало возможным благодаря проявленной странами приверженности многостороннему сотрудничеству, принципам равноправия, общей ответственности и солидарности".

В прошлом году Россия представила добровольный национальный обзор достижений ЦУР, содержащий сведения об основных достижениях в экономической, социальной и природоохранной сферах за первую пятилетку с момента согласования глобальных целей. "Россия также вносит вклад в реализацию Повестки-2030 через оказание финансовой и технической помощи заинтересованным странам, ежегодный объем которой превышает $1 млрд. Приоритетными получателями российской помощи являются государства СНГ. С учетом растущего числа региональных и интеграционных объединений и повышения их веса в мировой политике важным представляется налаживание механизма координации и обмена опытом", - выразил мнение глава российского МИД.

Интеграционные объединения обладают мощным ресурсом реализации ЦУР для преодоления негативных последствий пандемии, скорейшего постковидного восстановления мировой экономики.

"Налаживание межрегионального диалога представляется конструктивным шагом, препятствующим блоковому противостоянию и позволяющему эффективно бороться с перекосами в части злоупотребления односторонними ограничительными мерами и так называемым правом сильного, - продолжил Сергей Лавров. - В этой связи мы считаем своевременной инициативу наших белорусских и барбадосских партнеров по запуску диалогового механизма между интеграционными объединениями и подключению к этому процессу ЮНКТАД. Это полностью соответствует мандату конференции, чей авторитетный экспертный потенциал представляется крайне востребованным в контексте задач по повышению роли региональных экономических связей в глобальных условиях по реализации Целей устойчивого развития".

"Значимой движущей силой в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста для нашей страны является региональная интеграция, в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза, - констатировал министр. - Одной из основных его целей является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. Мы наблюдаем ускорение темпов достижений ЦУР странами Евразийского экономического союза в областях, отнесенных к сфере компетенции наднациональных органов союза. Общий рынок в движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы представляет странам неоспоримые конкурентные преимущества на пути достижения таких Целей устойчивого развития, как полное искоренение нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивый экономический рост, всеохватная индустриализация".

ЕАЭС завершил этап становления в качестве эффективной международной организации, региональной и экономической интеграции и перешел в стадию развития своего потенциала как ключевого инструмента обеспечения устойчивого экономического развития, в налаживании кооперационных связей, усилении конкурентоспособности стран союза и продвижения их экономических интересов на международной арене.-0-

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