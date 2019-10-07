Макей назвал причину отмена визита Могерини в Минск

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск отменился из-за накладок в графике. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь нет никакой тайны и никакой конспирологии", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что в Минске давно готовились к проведению встречи "Восточного партнерства" высокого уровня. В ней должна была принять участие и Федерика Могерини. "К сожалению, мы долго не могли получить ответа от наших европейских партнеров по дате мероприятия. Когда наконец-то получили ответ, оказалось, что существуют определенные накладки в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси. Мы не смогли обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и встречи высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства". Из-за накладки графиков общеполитических мероприятий и в Евросоюзе, и в Беларуси пришлось перенести эту встречу", - пояснил Владимир Макей.

Он убежден, что это мероприятие в Минске рано или поздно состоится, его даты обсуждаются.-0-