Макей: некоторые послы из ЕС распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жесткую оценку такого рода фактам", - заявил Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что послы должны способствовать сближению стран и народов, развитию двустороннего сотрудничества. "Если посол однозначно занимает линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, такой посол не должен занимать соответствующую должность", - сказал министр.

Он добавил, что Беларусь не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела и попытками насаждения в стране "демократии" со стороны западных партнеров. "Представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты, и очень жестко. Так будет и впредь", - подчеркнул министр.

Недавно похожая ситуация произошла и в России, когда американское посольство опубликовало маршруты протестов.-0-