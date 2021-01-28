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Политика
28 января 2021, 11:06

Макей: продуктивная интеграция в СНГ - один из приоритетных векторов внешней политики Беларуси

Владимир Макей
Владимир Макей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубокая и продуктивная интеграция в СНГ - один из приоритетных векторов внешней политики Беларуси. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубокая продуктивная интеграция на пространстве СНГ с наиболее близкими соседями не только географически, исторически, но и по долгу, является естественным путем развития для Беларуси и одним из приоритетных векторов внешней политики государства", - сказал Владимир Макей.

Министр назвал СНГ "сложившейся современной региональной организацией и уникальной диалоговой площадкой, учитывающей интересы государств-участников". Он подчеркнул, что усилия стран Содружества должны быть направлены на достижение общей цели: региональной консолидации и прогресса.

"Считаю нашей общей задачей дальнейшее укрепление потенциала Содружества, усиление его позиций на международной арене и поиск точек роста, которые придадут новый импульс и динамизм дальнейшему развитию СНГ", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Беларусь в этом году председательствует в СНГ. Концепция председательства страны направлена на выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества, укрепление многостороннего взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития стран Содружества, достижение государствами целей в области устойчивого развития.

Особое внимание во время белорусского председательства планируется уделить вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества государств - участников СНГ в различных интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Большое внимание также будет уделено обеспечению тесного взаимодействия Исполнительного комитета, отраслевых органов СНГ с исполнительными органами этих организаций в решении сходных задач, при этом соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции, но нацеливаясь на привлечение максимально широкого круга участников к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях.-0-

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