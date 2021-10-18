Макей: Никарагуа важный партнер для Беларуси и есть успешная история сотрудничества

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никарагуа является важным партнером для Беларуси, и есть успешная история сотрудничества. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Роналдо Монкада Колиндресом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами небольшие страны, у нас нет больших геополитических притязаний и амбиций, поэтому очень важно быть лояльными другу к другу, быть надежными партнерами в отношении друг друга", - сказал Владимир Макей.

"У нас с вами абсолютно одинаковые интересы. Мы хотим, чтобы наши народы жили в мире и спокойствии, чтобы наши страны жили в мире и чтобы никто не мешал нам развиваться так, как мы того хотим", - подчеркнул глава белорусского МИД.

Владимир Макей поблагодарил никарагуанскую сторону за быструю организацию этого официального визита в Минск, поскольку такая договоренность была достигнута примерно пару недель назад во время сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь Денис Роналдо Монкада Колиндрес, приветствуя белорусского коллегу, передал ему добрые пожелания от президента Никарагуа. Он выразил уверенность, что визит в Беларусь поспособствует интенсификации отношений между двумя государствами.-0-

Денис Роналдо Монкада Колиндрес

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