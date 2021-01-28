Макей о ситуации вокруг санатория "Беларусь" в Друскининкае: для меня это верх лицемерия и двуличия

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения Брюсселя и Вильнюса касательно работы санатория "Беларусь" в Друскининкае - это верх лицемерия и двуличия. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, белорусская сторона продолжает отслеживать ситуацию. "Некоторое время назад, когда со стороны наших европейских партнеров зашел разговор о том, что надо ввести санкции по отношению к Беларуси, звучала четко мысль, что эти санкции не должны оказать влияние на простого человека, народ Беларуси, представителей других стран. Что мы видим сегодня: эти 350 человек, граждан Литвы, оказались в бесправном состоянии", - обратил внимание Владимир Макей.

Он заметил, что сотрудникам санатория с трудом выплатили зарплату за декабрь, а теперь им предлагают найти новую работу - в 12-тысячном городе, где уже две тысячи безработных.

"Для меня это верх лицемерия и двуличия: с одной стороны, заявляют о необходимости защиты прав человека, с другой стороны, принимаются решения, чтобы создать негативную ситуацию для рядовых граждан, и тем самым якобы вызвать протестное настроение по отношению к властям в Беларуси. Абсолютно лицемерный и двуличный подход", - подчеркнул министр.

"Белорусские "гастролеры", которые разъезжают по европейским городам и весям, призывают к введению очередных санкций против страны и белорусского народа. Когда возникла эта ситуация с санаторием в Друскининкае, они сразу же попытались откреститься: "Нет, это власти Беларуси виноваты, мы тут ни при чем". Театр абсурда", - так охарактеризовал эти действия Владимир Макей.

Он также заявил о попытках откровенной лжи со стороны литовских соседей. В Литве заявляют, что санаторий в прошлом году не работал из-за пандемии. Но, по информации министра, там прошли оздоровление 8 тыс. граждан, из них 1,5 тыс. детей, среди которых почти 200 дети-инвалиды.

Владимир Макей еще раз подчеркнул, что белорусская сторона не намерена оставлять в беде сотрудников санатория и работает над разрешением сложившейся ситуации. Однако этому мешают некоторые сложности: в Брюсселе заявляют, что эти вопросы надо решать на двусторонней основе с Вильнюсом, в то же время в Литве ссылаются на решения Европейского союза. "Вот она реальная забота о правах человека в действии", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.-0-