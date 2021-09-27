Макей обвинил лидеров Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран в бессовестном вранье

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей отверг обвинения в адрес Беларуси в развязывании гибридной войны и использовании для этого беженцев. Об этом он заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза. Как об этом бессовестно врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера", - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что с апреля этого года Беларусь предлагает Европейскому союзу провести консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет. Более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. "Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством железного занавеса из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей", - сказал министр.

Владимир Макей наряду с этим отметил, что в Беларуси всегда придерживались и будут придерживаться политики добрососедства, в основе которой лежит простая мудрость: соседи даны нам от Бога. Беларусь также всегда была и остается приверженной взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами - даже с теми, с кем имеются острые разногласия. "Однако мы будем строить свои отношения на принципах уважения и равноправия, без шантажа и диктата", - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что Беларусь всегда была в авангарде усилий по борьбе с торговлей людьми как на национальном, так и международном уровнях. В этом году Беларусь будет инициировать в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН в широком соавторстве с государствами-единомышленниками традиционную резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми". "Эта резолюция - ключевой элемент в спектре коллективных международных усилий, призванных содействовать стабильности в мире. Призываем государства к соавторству белорусской резолюции и ее поддержке в ходе принятия. Приветствуем проведение в ноябре этого года в ООН мероприятия высокого уровня, посвященного тематике борьбы с торговлей людьми", - сказал Владимир Макей.-0-