Макей: огромные деньги направляются на изменение сознания наших людей, в первую очередь молодежи

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении Беларуси развязана масштабная, комплексная агрессия по различным направлениям. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С течением времени ситуация для обеих наших стран проще не становится. Растет санкционный прессинг на Минск и Москву. В отношении Беларуси развязана сегодня настоящая масштабная, комплексная агрессия по различным направлениям. И абсолютно понятно, что права человека либо другие идеалы здесь совершенно ни при чем. Наши страны подвергаются шквалу информационных атак. Огромные деньги направляются на изменение сознания наших людей, в первую очередь молодежи. Постправда, потоки фальши, внушение ложных ценностей - все это работает как оружие массового поражения", - заявил глава МИД.

По его словам, в этой связи стороны продолжат совместную активную работу на международных площадках по информационной безопасности, продвижению правды и противодействию попыткам фальсификации истории. "Намерены решительно отстаивать позиции конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами. При этом исходим из того, что любые недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа", - сказал Владимир Макей.

Он также выразил озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах Союзного государства. "Пока, к сожалению, западные партнеры предпочитают нас не слышать", - заметил министр.-0-