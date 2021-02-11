Макей: оппоненты Беларуси пытаются нас разъединить, но этого нельзя допустить

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппоненты действующей в Беларуси власти полагают, что нашли ее ахиллесову пяту и пытаются разъединить общества, но допустить этого никак нельзя. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей обратил внимание, что на Беларусь оказывается экономическое давление через введение санкций. И к таким мерам призывают оппоненты власти. "Бизнесменам предлагается откупиться от включения в санкционные списки, перечислив энную сумму в биткойнах на соответствующие адреса. Бизнес на революции. Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы, живя за границей на подношения сильных мира сего, призывать угробить свою страну, фактически уничтожить государство?" - задал вопрос глава МИД.

"Прискорбно осознавать, кого нам пытаются втюхать для управления "новой демократической" Беларусью", - продолжил он.

По этому поводу министр высказал личную точку зрения: "Методы насаждения "новой" Беларуси у меня вызывают ассоциации с методами насаждения нового порядка, что мы уже проходили в истории: запугивание государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, угрозы в адрес членов семей. Сотрудники МИД и моя семья тоже через это прошли".

"Глубоко убежден: отдать государство в руки фашиствующей демократии ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Владимир Макей.

Он убежден, что реализовать многовекторную политику, как и иные планы развития в Беларуси можно только через национальное единство. "Оппоненты Беларуси полагают, что нашли ее ахиллесову пяту и пытаются сейчас нас разъединить. Этого нельзя допустить", - акцентировал внимание он.

/Будет дополнено/.-0-