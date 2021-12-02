Макей: под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси наращивается военный потенциал НАТО

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве ОБСЕ уже полыхают войны - информационные и гибридные. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, выступая на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси стремительно наращивается военный потенциал НАТО. Для войны с кем? - задал вопрос глава белорусского Министерства иностранных дел. - Водометы с перцовым газом, светошумовые гранаты, летящие с Запада в женщин и детей, травля собаками, избиения до смерти. Это нормально?"

Владимир Макей также обратил внимание: "Будущее развитие континента все более определяет логика санкционного противостояния. При этом она хитро упакована в чудовищные лживые фразы о том, что санкции несут добро простым людям. Недавно Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА) прямо заявил, что считает ЕС и США властелинами мира. По его словам, нужно и далее диктовать всем стандарты с одной главной целью - не потерять власть в этом столетии".

"Это значит, что больше не ценности, а жажда власти лежит в основе политики Запада. Где истина? Кто носитель правды?" - задал риторические вопросы министр иностранных дел Беларуси.-0-