Макей пошутил о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел сегодня пресс-конференцию и начал ее с шутки о несбывшихся прогнозах западных СМИ о дате нападения на Украину, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр начал встречу с журналистами с упоминания информации различных западных СМИ о том, что именно сегодня, 16 февраля, с территории Беларуси должна была начаться агрессия в отношении одной соседней страны. "Мы пригласили вас за две недели (на пресс-конференцию главы МИД, о проведении которой было объявлено заблаговременно. - Прим. БЕЛТА), поскольку знали все заранее. И будем сейчас это обсуждать", - пошутил министр.
Владимир Макей констатировал, что уровень откровенного информационного противостояния в мире зашкаливает: "Ваши коллеги на полном серьезе ежедневно вбрасывают такие страшные гипотезы, как, например, война против соседнего государства, и никакой ответственности за это никто не несет".
"Самое печальное, что на основании такой намеренной дезинформации многие политики в мире принимают серьезные решения. Это, к сожалению, стало сегодня нормой, опасной тенденцией", - подчеркнул он.-0-
Фото Максима Гучека