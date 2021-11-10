Макей: у Европейского союза нет никакой стратегии в отношении Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Европейского союза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, задача политики ЕС - наказать непокорную страну, которая имеет альтернативную точку зрения и делает какие-то шаги, которые являются примером для третьих стран.

Отвечая на вопрос касательно того, обращались ли некоторые соседние страны с предложением обсудить миграционный кризис, Владимир Макей отметил, что Беларусь всегда готова к конструктивному диалогу. Наряду с этим белорусская сторона аккуратно относится к теме посредничества. "Надо всегда находить мужество разговаривать даже в сложных ситуациях. Но если нет такого мужества, готовы разговаривать, скажем, и с третьими сторонами, которые могут быть в роли посредников", - обратил внимание глава белорусского МИД.

Он также сказал: "Проблема не в Беларуси. Проблема находится на стороне Европейского союза. Потому что мы видим и убеждены, что у Европейского союза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. В чем сейчас состоит суть их политики? Задача - наказать непокорную страну, которая имеет отличную, альтернативную точку зрения, которая, с их точки зрения, предприняла какие-то шаги, которые недопустимы, ибо являются примером для третьих стран".

"Я имею в виду ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair, ситуацию с миграцией. Для представителей ЕС эти факты являются как бы доказательством того, что подобного рода действия могут быть совершены другими странами и являются таким "нехорошим" примером, - пояснил министр. - Именно поэтому они стремятся наказать непокорную Беларусь, которая имеет свою отличную точку зрения".

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает абсолютно неприемлемым такой подход. По его словам, диалог должен быть в любом случае. "Но они загнали себя настолько далеко в угол, что не могут отойти от этого. На каком-то этапе они заявляют, что власть Беларуси не легитимна, что они не признают действующее руководство. Они не знают уже, как выйти из этой ситуации, - продолжил Владимир Макей. - Мы получаем определенные сигналы, в том числе из Брюсселя и столиц европейских государств, о том, что надо выходить из этого положения, но мы не знаем как, поэтому давайте разговаривать хотя бы конфиденциально, где-то в подвалах, лесах, но обмениваться какими-то мессенджерами, которые позволят нам наконец-то прийти к нормальным взаимоотношениям".

Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: "Мы всегда заявляли о том, что через диалог готовы решать любые, в том числе чувствительные вопросы. Повторю, что проблема не в нас. Если они не готовы пойти на такой шаг, подождем. Я убежден, что рано или поздно сама ситуация заставит все стороны двигаться к тому и понять, что надо находить развязки в той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Беларуси".

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что в ситуации с мигрантами ни поляки, ни литовцы, ни кто-то еще не обращались к российской стороне относительно возможного посредничества или какого-либо иного участия в этих дискуссиях. "Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну. И это, как я считаю, проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе", - заявил глава МИД России.

"То, что Беларусь предлагала неоднократно уже на нынешнем этапе этой ситуации на границе проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, никоим образом в публичной риторике не упоминается, - продолжил Сергей Лавров.- Точно так же, как было отвергнуто предложение Президента Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом Ryanair приступить к консультациям, категорически никто этого не услышал. Хотя я думаю, что другого выхода, кроме как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, - просто не существует. Но таковы у нас европейские партнеры, они должны, наверное, все-таки на себя обратить внимание, там есть на что посмотреть".-0-