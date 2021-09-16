Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Миротворческие силы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.
На саммите главы государств утвердили пакет документов по развитию взаимодействия в военной сфере. Ими совершенствуются механизмы поддержания боеспособности Коллективных сил ОДКБ.
Также были внесены изменения в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Этим завершилось формирование механизма обеспечения участия подразделений миротворческих сил организации в операциях ООН.
"Эти изменения предусматривают возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных Наций через координирующие государства - члены ОДКБ", - отметил Станислав Зась.
Кроме того, на сессии Совета коллективной безопасности была учреждена должность специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.-0-