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16 сентября 2021, 10:29

Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Лидеры государств ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании саммита ОДКБ в расширенном составе, на рассмотрение лидеров стран Договора были вынесены 14 документов, прошедших согласование и подготовленных к подписанию. В их числе - декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирования сил и средств коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.

Подписаны также соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ и решение совета о плане оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Два документа касаются развития миротворческого потенциала: это протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности организации от 6 октября 2007 года и решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества".

Главы государств также рассмотрели ряд документов, касающихся кадровых вопросов организации, военного и военно-технического сотрудничества, правовой и финансово-экономической деятельности.

В следующем году, как известно, председательство в ОДКБ переходит к Армении. Поэтому премьер-министр этой страны Никол Пашинян рассказал на саммите о приоритетных направлениях работы ОДКБ в 2022 году.

"На наш взгляд, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержке для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств - членов ОДКБ. С этой целью придаем важное значение проведению регулярных разноуровневых консультаций, в том числе и в формате группы высокого уровня, в которую входят заместители руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств", - сказал Никол Пашинян.

Он также считает, что оправдала себя практика принятия совместных заявлений и ее следует расширить. "Логика развития ситуации в различных регионах коллективной безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике это получит очертания в том числе и через обеспечение полноценного функционирования центра кризисного реагирования", - заявил премьер-министр.

По его словам, Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ. Он также убежден в необходимости модернизации и наращивания потенциала КСОР ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными, формированиями, их оснащения современными средствами подготовки и совершенствования управления. "Важное значение для нашей организации будет иметь дальнейшее совершенствование мер и механизмов, направленных на повышение эффективности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, антинаркотической борьбы и борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми", - добавил он.

Никол Пашинян также предложил предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе через расширение взаимодействия с другими международными организациями, например, с ООН, ОБСЕ.

Кроме того, в следующем году отмечаются две важные даты - 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации, и по этому поводу планируется проведение ряда мероприятий.-0-

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безопасность Зась ОДКБ Таджикистан
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