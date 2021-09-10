Мишустин рассказал подробности о содержании союзных программ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Совета Министров Союзного государства рассказал подробности о содержании союзных программ, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мишустин сообщил, что в повестке заседания только один вопрос. "Это основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на текущий и два ближайших года, а также 28 отраслевых союзных программ", - сказал он. По его словам, в подготовке этих программ принимали участие представители не только органов власти, но и банковских структур, деловых кругов, учитывалось мнение граждан государств.

Союзные программы касаются налоговой, транспортной, промышленной, таможенной, агропромышленной, энергетической и других сфер.

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