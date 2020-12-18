18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова предлагает продумать план информационного продвижения СНГ. Об этом сказал Президент Республики Молдова Игорь Додон, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Додон отметил, что мир столкнулся с вызовами пандемии, негативно сказавшимися на деятельности в различных сферах. Он сообщил о ситуации в своей стране. "К сожалению, в Молдове, как и в большинстве стран, ситуация не улучшается. К тому же страна испытывает большие экономические и социальные проблемы из-за беспрецедентной засухи: за 9 месяцев объем производства сельхозпродукции снизился на 25%", - отметил Президент Молдовы.

По его словам, в этих условиях правительство Молдовы приняло комплекс мер для поддержки экономической деятельности и защиты социально уязвимых групп населения, что позволило предотвратить социально-экономическую катастрофу.

"2020 год стал одним из самых тяжелых за последние десятилетия. Страны Содружества в условиях пандемии несут человеческие, экономические и финансовые потери", - констатировал лидер Молдовы.

Наряду с этим он заявил, что СНГ за годы своего существования доказало свою жизнеспособность. Что касается дальнейшего развития Содружества, Президент Молдовы выразил мнение о необходимости большего информационного продвижения: "Считаю недостаточными информированность людей наших стран, уровень их осведомленности, чем занимается Содружество, в чем его важность".

"Необходимо активнее задействовать современные информационные и коммуникационные технологии, которые особенно востребованы молодым поколением. Целесообразно активнее создавать дискуссионные площадки, привлекать экспертное сообщество и журналистский корпус. Нужно продумать и принять план информационного продвижения СНГ", - считает он.

Игорь Додон также высказался за большее взаимодействие между СНГ и ЕАЭС.-0-